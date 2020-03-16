В Каменске-Уральском водитель Lada Priora открыл стрельбу около остановки
Сегодня, 11:56ПроисшествияФото: «Инцидент Каменск-Уральский»
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Полиция Каменска-Уральского проводит проверку по сообщению о стрельбе рядом с остановкой «Торговый центр», пишет интернет-издание Znak.
Инцидент произошел вечером в воскресенье. Сообщение о стрельбе поступило в полицию от анонима. По словам заявителя, стрельбу устроил водитель автомобиля Lada Priora. Выехавшие на место оперативники не обнаружили участников инцидента, однако нашли несколько гильз, предположительно? от травматического оружия. Они направлены на экспертизу.
Заявлений ни от одной из сторон в полицию не поступило, равно как и от врачей местных медицинских учреждений,сказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Как сообщают в соцсетях местные жители, причиной стрельбы стал конфликт на дороге.
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