В Каменске-Уральском водитель Lada Priora открыл стрельбу около остановки

Инцидент произошел вечером в воскресенье. Сообщение о стрельбе поступило в полицию от анонима. По словам заявителя, стрельбу устроил водитель автомобиля Lada Priora. Выехавшие на место оперативники не обнаружили участников инцидента, однако нашли несколько гильз, предположительно? от травматического оружия. Они направлены на экспертизу.

Заявлений ни от одной из сторон в полицию не поступило, равно как и от врачей местных медицинских учреждений,сказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.