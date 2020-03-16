В Нижнем Тагиле при пожаре погибла 42-летняя женщина
Сегодня, 11:30ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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15 марта в Нижнем Тагиле произошел пожар в доме по адресу улица Константина Пылаева, 26. В результате инцидента погибла 42-летняя женщина, сообщают в отделе надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, тагильчанка в состоянии алкогольного опьянения курила в постели. Площадь пожара составила пять квадратных метров, повреждено домашнее имущество и стены квартиры. Из подъезда были эвакуированы 13 жильцов, среди них трое детей. В тушении пожара принимали участие 11 сотрудников МЧС на трех единицах спецтехники.
Напомним, минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар на насосной станции «Водоканала».
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