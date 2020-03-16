В Нижнем Тагиле при пожаре погибла 42-летняя женщина

По предварительной информации, тагильчанка в состоянии алкогольного опьянения курила в постели. Площадь пожара составила пять квадратных метров, повреждено домашнее имущество и стены квартиры. Из подъезда были эвакуированы 13 жильцов, среди них трое детей. В тушении пожара принимали участие 11 сотрудников МЧС на трех единицах спецтехники.