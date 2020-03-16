В Нижнем Тагиле в ДТП со скорой пострадали два человека
Сегодня, 16:53ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле два человека пострадали в массовой аварии в районе Выи, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, ДТП произошло в 12 часов дня на перекрестке улиц Пархоменко и Серова. Установлено, что водитель автомобиля скорой помощь, следуя со стороны улицы Циолковского с включенными световым и звуковым сигналами, не убедился в безопасности и врезался в ВАЗ-2114. После столкновения скорую отбросило в автомобиль Peugeot 307, который остановился на светофоре.
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В результате аварии травмы получила 68-летняя пассажирка ВАЗа — ушибы грудной клетки и правой голени, ссадина руки. Также пострадала 23-летняя девушка, ехавшая в кабине скорой помощи — ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб головы. Обе госпитализированы в ЦГБ № 4.
Медосвидетельствование показало, что все водители были трезвые. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.
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