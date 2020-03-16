В Нижнем Тагиле в ДТП со скорой пострадали два человека

Напомним, ДТП произошло в 12 часов дня на перекрестке улиц Пархоменко и Серова. Установлено, что водитель автомобиля скорой помощь, следуя со стороны улицы Циолковского с включенными световым и звуковым сигналами, не убедился в безопасности и врезался в ВАЗ-2114. После столкновения скорую отбросило в автомобиль Peugeot 307, который остановился на светофоре.