В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа из-за солнца сбил женщину-пешехода

Авария произошла в 8.45 утра. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила травму плеча и голени в виде ушиба. Она доставлена городскую больницу № 1.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции проверили водителя 1987 года рождения на состояние алкогольного опьянения. Автомобилист был трезв. Имеет стаж вождения девять лет, единожды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сотрудникам ГИБДД автомобилист пояснил, что его ослепило солнце, и он не успел отреагировать на появление пешехода.