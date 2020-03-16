В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа из-за солнца сбил женщину-пешехода
Сегодня, 14:24ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 марта в Нижнем Тагиле на улице Ильича, 2б водитель ВАЗ 2110 совершил наезд на женщину-пешехода. Мужчина сообщил, что его ослепило солнце, информирует отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла в 8.45 утра. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила травму плеча и голени в виде ушиба. Она доставлена городскую больницу № 1.
Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции проверили водителя 1987 года рождения на состояние алкогольного опьянения. Автомобилист был трезв. Имеет стаж вождения девять лет, единожды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сотрудникам ГИБДД автомобилист пояснил, что его ослепило солнце, и он не успел отреагировать на появление пешехода.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей