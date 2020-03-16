Военный вертолет в Чите случайно обстрелял жилой дом
Сегодня, 11:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Чите в минувшие выходные военный вертолет случайно выпустил снаряд в жилой дом, пишет «Федерал пресс».
Жилой дом расположен в километре от аэродрома «Черемушки». Там проходил обслуживание военный вертолет. В тот момент произошел случайный выпуск 23-миллиметрового снаряда. На место экстренно выехали сотрудники Росгвардии и полиции.
Снаряд повредил балкон жилого дома. Жители в результате ЧП не пострадали. Они рассказали, что слышали хлопок, похожий на взрыв.
В настоящий момент на аэродроме ведется проверка. Минобороны готово договориться с городской администрацией о компенсации нанесенного ущерба.
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