Военный вертолет в Чите случайно обстрелял жилой дом

Жилой дом расположен в километре от аэродрома «Черемушки». Там проходил обслуживание военный вертолет. В тот момент произошел случайный выпуск 23-миллиметрового снаряда. На место экстренно выехали сотрудники Росгвардии и полиции.

Снаряд повредил балкон жилого дома. Жители в результате ЧП не пострадали. Они рассказали, что слышали хлопок, похожий на взрыв.