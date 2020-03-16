«Зажало в машине»: на перекрёстке Пархоменко-Серова в Нижнем Тагиле произошло ДТП
Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Сегодня, 16 марта, на перекрёстке улиц Пархоменко и Серова в Нижнем Тагиле случилось ДТП. В аварии есть пострадавшие, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По камерам «СетиТагила» видно, что в ДТП участвовало три машины, в том числе экипаж Скорой помощи.
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Директор Центра защиты населения Сергей Коперкин сообщил TagilCity.ru, что один человек оказался зажатым в автомобиле. В данное время спасатели извлекают его из транспортного средства. Также на месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
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