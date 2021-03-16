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10 пожарных тушили ночью дом возле Выйского пруда в Нижнем Тагиле

10 пожарных и две единицы техники тушили пожар в частном жилом доме на улице Зеленая в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение на пульт диспетчеру поступило 15 марта около 23.00. На улице Зеленая на площади 25 квадратных метров огнем были повреждены домашнее имущество, а также межэтажное перекрытие и стены частного жилого дома.

Прибывшие огнеборцы смогли локализовать возгорание в 23.05, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к полуночи.

Напомним, 9 марта водитель «Рено Логан» сгорел в машине в садах под Нижнем Тагилом. Предположительно, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения и направлялся на автомобиле на работу.

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Нижний Тагил
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