10 пожарных тушили ночью дом возле Выйского пруда в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:39ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сообщение на пульт диспетчеру поступило 15 марта около 23.00. На улице Зеленая на площади 25 квадратных метров огнем были повреждены домашнее имущество, а также межэтажное перекрытие и стены частного жилого дома.
Прибывшие огнеборцы смогли локализовать возгорание в 23.05, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к полуночи.
Напомним, 9 марта водитель «Рено Логан» сгорел в машине в садах под Нижнем Тагилом. Предположительно, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения и направлялся на автомобиле на работу.