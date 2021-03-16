«Чемпион» по пьяной езде удрал от Росгвардии и попался ГИБДД в Артемовском

«Чемпион» по пьяной езде удрал от Росгвардии и попался ГИБДД в Артемовском

Сегодня, 16:53ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пьяный мужчина проигнорировал требование сотрудников Росгвардии об остановке в Артемовском и скрылся. Позже его пьяным нашли инспекторы ГИБДД. Ранее мужчина неоднократно привлекался за пьяное вождение.

В Артемовском наряд Росгвардии обратил внимание на подозрительное поведение на дороге водителя на ВАЗ-2115. Сотрудники потребовали его остановиться, но он проигнорировал распоряжение и скрылся. Росгвардейцы обратились в ГИБДД, пишет E1.

30-летнего мужчину поймали возле местного автосервиса и провели тест на содержание алкоголя. Результат показал, что управлявший ВАЗ-2115 был пьян. Однако он заявил сотрудникам ГИБДД, что выпил уже после того, как вышел из автомобиля и зашел в автосервис.

Сообщается, что местный житель оказался «чемпионом» по езде в нетрезвом виде. В 2013 году он дважды привлекался за пьяную езду, получил 50 тысяч рублей штрафа и был лишен права управления на три года. Спустя этот срок его вновь привлекли за езду пьяным и присудили 200 часов обязательных работ. В 2018 году он вновь попался за аналогичное нарушение, его лишили прав и арестовали.

15 марта 2021 года мужчина отправился под административный арест на 15 суток.

Напомним, 7 марта сообщалось о водителе из Качканара, который насмерть сбил двух пенсионерок на «зебре» и скрылся с места ДТП. Затем он сам сдался полиции. Ранее мужчина девять раз привлекался к уголовной ответственности за нарушения ПДД.

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