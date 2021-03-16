«Члены Совфеда станут сенаторами»: устав Свердловской области изменили депутаты ЗакСо

Людмила Бабушкина пояснила, что согласно поправкам, члены Совета Федерации будут называться сенаторами. Кроме того, установлены требования к губернатору — им может являть только гражданин старше 30 лет, не имеющий иностранной прописки и счетов в заграничных банках.