«Члены Совфеда станут сенаторами»: устав Свердловской области изменили депутаты ЗакСо

«Члены Совфеда станут сенаторами»: устав Свердловской области изменили депутаты ЗакСо

Сегодня, 16:34ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Устав Свердловской области были внесены изменения. Так, члены Совета Федерации будут именоваться сенаторами. Корректировки внесло ЗакСо региона.

Изменения обусловлены изменениями в Конституции РФ. По словам спикера ЗакСо Людмилы Бабушкиной, документ подвергнется еще целому ряду изменений.

В первую очередь будет предусмотрено преобладание законодательства РФ над международным правом. Также будет учитываться формирование единой системы публичной власти, передает Ура.ру слова вице-губернатора Свердловской области Валерия Чайникова.

Людмила Бабушкина пояснила, что согласно поправкам, члены Совета Федерации будут называться сенаторами. Кроме того, установлены требования к губернатору — им может являть только гражданин старше 30 лет, не имеющий иностранной прописки и счетов в заграничных банках.

Согласно изменениям, с 1 января 2023 года будет упразднен Уставной суд региона. По мере принятия конституционных законов, в документ будут вноситься дальнейшие изменения, отметила спикер ЗакСо.

Свердловская областьзаконодательное собраниеизмененияустав
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