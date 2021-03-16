«Члены Совфеда станут сенаторами»: устав Свердловской области изменили депутаты ЗакСо

Изменения обусловлены изменениями в Конституции РФ. По словам спикера ЗакСо Людмилы Бабушкиной, документ подвергнется еще целому ряду изменений.
В первую очередь будет предусмотрено преобладание законодательства РФ над международным правом. Также будет учитываться формирование единой системы публичной власти, передает Ура.ру слова вице-губернатора Свердловской области Валерия Чайникова.
Людмила Бабушкина пояснила, что согласно поправкам, члены Совета Федерации будут называться сенаторами. Кроме того, установлены требования к губернатору — им может являть только гражданин старше 30 лет, не имеющий иностранной прописки и счетов в заграничных банках.
Согласно изменениям, с 1 января 2023 года будет упразднен Уставной суд региона. По мере принятия конституционных законов, в документ будут вноситься дальнейшие изменения, отметила спикер ЗакСо.