Генпрокурор РФ пригласил на прием пикетировавшего аутсорсинг «скорой» тагильчанина

Напомним, 12 марта водитель скорой медицинской помощи из Нижнего Тагила Михаил Смольников провел одиночный пикет у здания администрации президента РФ. Текущие машины городской «скорой», по мнению активиста, промерзают в холодную погоду. Также при ежедневной эксплуатации у них ломаются спинки сидений. Мужчина рассказал, что собирается и дальше выступать против аутсорсинга.