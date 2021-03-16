Генпрокурор РФ пригласил на прием пикетировавшего аутсорсинг «скорой» тагильчанина

Генпрокурор РФ пригласил на прием пикетировавшего аутсорсинг «скорой» тагильчанина

Сегодня, 13:21ПроисшествияФото: Znak
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов пригласил для беседы вышедшего в Москве на пикет водителя «скорой» из Нижнего Тагила. Михаил Смольников выступает против аутсорсинга.

Тагильчанин отметил, что встреча прошла хорошо. По его словам, он добился того результата, на который рассчитывал.

Принял не сам Генпрокурор, а его заместитель Юрий Хальманенко. От меня приняли заявление, поставили нужные печати и подписи, рассказал Znak Михаил Смольников.

Житель Нижнего Тагила отметил, что ему была предоставлена консультация юристов. В Генпрокуратуре рассказали мужчине, что по ситуации будет проводиться расследование и просто так «спускать не будут».

Напомним, 12 марта водитель скорой медицинской помощи из Нижнего Тагила Михаил Смольников провел одиночный пикет у здания администрации президента РФ. Текущие машины городской «скорой», по мнению активиста, промерзают в холодную погоду. Также при ежедневной эксплуатации у них ломаются спинки сидений. Мужчина рассказал, что собирается и дальше выступать против аутсорсинга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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