Генпрокурор РФ пригласил на прием пикетировавшего аутсорсинг «скорой» тагильчанина

Тагильчанин отметил, что встреча прошла хорошо. По его словам, он добился того результата, на который рассчитывал.
Принял не сам Генпрокурор, а его заместитель Юрий Хальманенко. От меня приняли заявление, поставили нужные печати и подписи, рассказал Znak Михаил Смольников.
Житель Нижнего Тагила отметил, что ему была предоставлена консультация юристов. В Генпрокуратуре рассказали мужчине, что по ситуации будет проводиться расследование и просто так «спускать не будут».
Напомним, 12 марта водитель скорой медицинской помощи из Нижнего Тагила Михаил Смольников провел одиночный пикет у здания администрации президента РФ. Текущие машины городской «скорой», по мнению активиста, промерзают в холодную погоду. Также при ежедневной эксплуатации у них ломаются спинки сидений. Мужчина рассказал, что собирается и дальше выступать против аутсорсинга.