Из-за удара шайбой в голову скончался 19-летний воспитанник уральского «Трактора»

Из-за удара шайбой в голову скончался 19-летний воспитанник уральского «Трактора»

Сегодня, 17:34ПроисшествияФото: Сайт КХЛ
Воспитанник челябинского «Трактора» Тимур Файзутдинов скончался в больнице. Врачи три дня боролись за жизнь хоккеиста. В ходе матча ему в голову прилетела шайба.

Трагедия произошла 12 марта во время матча 1/8 финала Кубка Харламова. 19-летний Тимур Файзутдинов выступал за молодежный хоккейный клуб «Динамо Санкт-Петербург» и был капитаном команды, пишет E1.

После броска соперника, шайба попала в область головы. Хоккеист в тяжелом состоянии был госпитализирован, но его жизнь не удалось спасти. 16 марта он скончался в больнице города Ярославль.

Свою карьеру спортсмен начинал в хоккейной школе «Трактор». Привлекался для игры за молодежную сборную России.

Следственный комитет организовал проверку по факту происшествия.

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