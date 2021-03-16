Отец подозревается в расчленении сына под Екатеринбургом из-за жилищного спора

Отец подозревается в расчленении сына под Екатеринбургом из-за жилищного спора

Сегодня, 15:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пропавший 10 марта житель Верхней Пышмы найден мертвым. В соцсетях сообщается, что его убил и расчленил отец из-за спора за жилье.

10 марта начались поиски добровольцами 35-летнего Леонида Протасевича. По предварительной информации, он отправился в лес, но не вернулся назад. Отмечается, что при поисках была задействована военная техника.

Расчлененное тело убитого было обнаружено 13 марта около озера Вашты под Верхней Пышмой. Отмечается, что в километре от трупа был найден автомобиль «ЗИЛ», принадлежавший убитому, по данным автора группы «Вконтакте» «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

Убийство произошло в тот же день. Мужчина отправился на заготовку дров в компании своего отца. Родственники жили в одном частном доме, на фоне чего у них постоянно возникали имущественные споры. На фоне одного из них, по предположению, и был убит свердловчанин.

62-летний отец погибшего сознался в совершенном преступлении. Предполагается, что тело сына он расчленил, пытаясь избежать наказание за свои действия.

Напомним, 15 марта сообщалось о жителе Алапаевска, который получил год и два месяца тюрьмы за убийство. Потерпевший ударил уральца кулаком по голове, на что тот, защищаясь, схватил нож и нанес обидчику ранение в грудь. Осознав, что произошло, он вызвал «скорую помощь», однако товарищ скончался.

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Свердловская областьубийствоотецВерхняя Пышмасын
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