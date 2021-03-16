Пропавшего неделю назад свердловчанина нашли расчлененным у озера под Екатеринбургом

Пропавшего жителя Верхней Пышмы нашли расчлененным под Екатеринбургом. 10 марта мужчина уехал в лес и не вернулся домой. В убийстве, по словам пользователей соцсетей, подозревается отец погибшего.

Отмечается, что в километре от места обнаружения тела был найден автомобиль пропавшего мужчины. Ранее он вместе со своим отцом поехал на заготовку дров. Так как семьи проживали в одном доме, у них неоднократно возникали конфликты на почве деления жилплощади,написали в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во «Вконтакте». В результате мужчина расчленил тело сына, желая скрыть преступление. В содеянном, по словам пользователей, свердловчанин признался. Напомним, в Екатеринбурге, в ночь со 2 на 3 марта, 57-летний автомеханик в ходе ссоры убил своего товарища. Утром он вернулся и расчленил тело. «Варил до состояния тушенки»: автомеханик расчленил приятеля в Екатеринбурге

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