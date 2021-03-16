Свозят обломки ПРОМЭКТа: екатеринбургские активисты заявили о нелегальной свалке

Свозят обломки ПРОМЭКТа: екатеринбургские активисты заявили о нелегальной свалке

Сегодня, 21:15ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Активисты из Екатеринбурга сделали заявление, что корпорация «Маяк» организовала нелегальную свалку. Общественники сказали, что мусор вывозят в микрорайон Химмаш.

Отмечается, что мусор появляется в результате демонтажа ПРОМЭКТа.

По словам активистов, в проекте организации демонтажа (ПОД) должно быть указано, куда нужно вывозить строительный мусор и как его утилизировать.

Неужели в «маяковском» ПОД так и указано: обломки ПРОМЭКТа будут вывезены на нелегальную свалку?рассказали общественники ИА «Уральский меридиан».

В самой корпорации на претензии ответили, что вывоз мусора организовывает подрядная организация.

Видео:YouTube-канал "Уральский хронотоп"

Напомним, в феврале стало известно, что в Екатеринбурге, рядом с поселком Кольцово, была ликвидирована самая крупная в городе нелегальная свалка.

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Екатеринбург
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