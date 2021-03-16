Свозят обломки ПРОМЭКТа: екатеринбургские активисты заявили о нелегальной свалке

Отмечается, что мусор появляется в результате демонтажа ПРОМЭКТа.
По словам активистов, в проекте организации демонтажа (ПОД) должно быть указано, куда нужно вывозить строительный мусор и как его утилизировать.
Неужели в «маяковском» ПОД так и указано: обломки ПРОМЭКТа будут вывезены на нелегальную свалку?рассказали общественники ИА «Уральский меридиан».
В самой корпорации на претензии ответили, что вывоз мусора организовывает подрядная организация.
Напомним, в феврале стало известно, что в Екатеринбурге, рядом с поселком Кольцово, была ликвидирована самая крупная в городе нелегальная свалка.