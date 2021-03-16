Цех по производству гробов сгорел в Нижнем Тагиле на Черемшанке

Цех по производству гробов сгорел в Нижнем Тагиле на Черемшанке

Сегодня, 09:49ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Цехе по производству гробов вместе с продукцией сгорел 14 марта на улице Кленовая в Нижнем Тагиле, сообщает отдел надзорной деятельности города и ГГО.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру около 8.00. На площади 150 квадратных метров сгорели стены и кровля здания, произведенная продукция и оборудование.

Сотрудники цеха под утро обнаружили, что у печной трубы тлеет потолок. Своими силами они не смогли справиться с огнём и вызвали пожарных, когда уже упустили возгорание. Пострадавших нет.

Предварительно, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода. Сейчас дознаватели МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Напомним, в Нижнем Тагиле 15 марта сгорел частный жилой дом возле Выйского пруда. На место пожара выезжали 10 сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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