Водоканал не смог оспорить штраф за некачественную воду в Нижнем Тагиле

Водоканал не смог оспорить штраф за некачественную воду в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:20ПроисшествияГенрих СтефанФото: 1Mediainvest.ru
«Водоканал-НТ» не смог оспорить штраф в размере 23 тысяч рублей из-за некачественной питьевой воды в нескольких многоквартирных домах Нижнего Тагила.

С 19 февраля по 4 марта 2020 года в отношении ООО «Водоканал-НТ» было проведено административное расследование по жалобам на качество воды от жителей многоквартирных домов:

  • улица Красногвардейская, 41а и 43а;
  • улица Космонавтов, 10;
  • улица Дружинина, 39;
  • проспект Уральский, 32.

В ходе расследования в точках отбора проб были взяты образцы питьевой воды. В результате лабораторных исследований выявлено несоответствие проб по показателю «цветность».

В отношении «Водоканала» был составлен административный материал по статье 6.5 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).

19 июня 2020 года суд Тагилстроевского района решил прекратить дело в отношении «Водоканала».

Роспотребнадзор не согласился с такими выводами и обратился в Свердловский областной суд, который 13 октября 2020 года указал на недочеты суда предыдущей инстанции и направил дело на повторное рассмотрение.

11 декабря 2020 года суд Тагилстроевского района Нижнего Тагила рассмотрел материалы дела и признал вину организации. Был назначен штраф в размере 23 тысяч рублей.

«Водоканал-НТ» через представителя попытался оспорить решение в Свердловской областном суде. 2 марта 2021 года судья оставил решение суда предыдущей инстанции без изменений.

После вступления решения в силу, оно может быть обжаловано в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции.

Напомним, 13 июля 2020 года суд Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила постановил привлечь к административной ответственности МУП «Нижнетагильские тепловые сети» к штрафу в размере 23 тысяч рублей из-за некачественной горячей воды. Пробы в точке отбора на границе балансовой принадлежности не соответствовали гигиеническим требованиям по органолептическим (мутность и цветность) и неорганическим показателям (марганец).

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