Водоканал не смог оспорить штраф за некачественную воду в Нижнем Тагиле

Напомним, 13 июля 2020 года суд Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила постановил привлечь к административной ответственности МУП «Нижнетагильские тепловые сети» к штрафу в размере 23 тысяч рублей из-за некачественной горячей воды. Пробы в точке отбора на границе балансовой принадлежности не соответствовали гигиеническим требованиям по органолептическим (мутность и цветность) и неорганическим показателям (марганец).