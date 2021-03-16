Водоканал не смог оспорить штраф за некачественную воду в Нижнем Тагиле

С 19 февраля по 4 марта 2020 года в отношении ООО «Водоканал-НТ» было проведено административное расследование по жалобам на качество воды от жителей многоквартирных домов:
В ходе расследования в точках отбора проб были взяты образцы питьевой воды. В результате лабораторных исследований выявлено несоответствие проб по показателю «цветность».
В отношении «Водоканала» был составлен административный материал по статье 6.5 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).
19 июня 2020 года суд Тагилстроевского района решил прекратить дело в отношении «Водоканала».
Роспотребнадзор не согласился с такими выводами и обратился в Свердловский областной суд, который 13 октября 2020 года указал на недочеты суда предыдущей инстанции и направил дело на повторное рассмотрение.
11 декабря 2020 года суд Тагилстроевского района Нижнего Тагила рассмотрел материалы дела и признал вину организации. Был назначен штраф в размере 23 тысяч рублей.
«Водоканал-НТ» через представителя попытался оспорить решение в Свердловской областном суде. 2 марта 2021 года судья оставил решение суда предыдущей инстанции без изменений.
После вступления решения в силу, оно может быть обжаловано в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции.
Напомним, 13 июля 2020 года суд Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила постановил привлечь к административной ответственности МУП «Нижнетагильские тепловые сети» к штрафу в размере 23 тысяч рублей из-за некачественной горячей воды. Пробы в точке отбора на границе балансовой принадлежности не соответствовали гигиеническим требованиям по органолептическим (мутность и цветность) и неорганическим показателям (марганец).