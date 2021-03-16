«Водоканал» оштрафован на 600 тысяч рублей за незаконный сброс воды в Черноисточинске

Местными жителями в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру подана жалоба. На территорию «Черноисточинского пруда с Ушковской канавой» сбрасывалась вода с неприятным запахом, вблизи коллективного сада № 10, сообщает ТК «Телекон».
Специалистами прокуратуры установлен незаконный сброс воды, за который предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей.
При повторной проверке выявлено, что «Водоканал-НТ» не устранил нарушения в полном объеме. Данное действие влечет наложение дополнительного штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Дело передано в Ленинский суд. В прокуратуре пояснили, что ответчик протянул трубы до определенного места. Но по собранным пробам воды из места слива установлено превышение в содержании загрязняющих веществ.
По предоставленным документам ООО «Водоканал-НТ» на суде, также установлено превышение. Используемые методы очистки не позволяют фильтровать воду до норм загрязнения. Проверка показала увеличение фосфата в восемь раз, аммония в 14 раз, железа в пять раз.
По решению суда нарушение должно быть устранено. У организации есть несколько дней на апелляцию. Актуален вопрос о новых способах очистки сточных вод.
Напомним, «Водоканал» отчитался об устранении нарушений путем удлинения сточной трубы. Выехавшие на место прокуроры определили, что сток был продлен на 300 метров.