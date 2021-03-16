«Водоканал» оштрафован на 600 тысяч рублей за незаконный сброс воды в Черноисточинске

«Водоканал» получил штраф в размере 600 тысяч рублей за нарушения по сбросу сточных вод в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом.

Местными жителями в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру подана жалоба. На территорию «Черноисточинского пруда с Ушковской канавой» сбрасывалась вода с неприятным запахом, вблизи коллективного сада № 10, сообщает ТК «Телекон». Специалистами прокуратуры установлен незаконный сброс воды, за который предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей. При повторной проверке выявлено, что «Водоканал-НТ» не устранил нарушения в полном объеме. Данное действие влечет наложение дополнительного штрафа в размере 300 тысяч рублей. Дело передано в Ленинский суд. В прокуратуре пояснили, что ответчик протянул трубы до определенного места. Но по собранным пробам воды из места слива установлено превышение в содержании загрязняющих веществ. По предоставленным документам ООО «Водоканал-НТ» на суде, также установлено превышение. Используемые методы очистки не позволяют фильтровать воду до норм загрязнения. Проверка показала увеличение фосфата в восемь раз, аммония в 14 раз, железа в пять раз. По решению суда нарушение должно быть устранено. У организации есть несколько дней на апелляцию. Актуален вопрос о новых способах очистки сточных вод. Напомним, «Водоканал» отчитался об устранении нарушений путем удлинения сточной трубы. Выехавшие на место прокуроры определили, что сток был продлен на 300 метров. «Водоканал» не достроил трубу для устранения слива фекалий в Черноисточиске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter