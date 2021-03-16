Возвращавшаяся домой свердловчанка погибла на пермской трассе в ДТП

Возвращавшаяся домой свердловчанка погибла на пермской трассе в ДТП

Сегодня, 10:16ПроисшествияФото: "Екатеринбург-Серов" "ВКонтакте"
Свердловчанка, которая возвращалась домой на Toyota, погибла на трассе между Качканаром и Пермью в ДТП.

Авария произошла 15 марта на востоке Пермского края, в ней погибла 49-летняя женщина-водитель, которая возвращалась домой в Свердловскую область.

По словам очевидцев, Toyota столкнулась с грузовым автомобилем и вылетела в сугроб. Там же отдельно лежал двигатель иномарки. При ДТП грузовая «Газель» также вылетела в кювет. Тягач с автоцистерной перегородил движение машинам.

В МВД России по Горнозаводскому городскому округу информацию о ДТП подтвердили Е1.

Напомним, 14 марта три жителя Каменска-Уральского погибли в ДТП на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Произошло лобовое столкновение между KIA и Opel. Еще два пассажира автомобилей получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

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