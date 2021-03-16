Возвращавшаяся домой свердловчанка погибла на пермской трассе в ДТП

Авария произошла 15 марта на востоке Пермского края, в ней погибла 49-летняя женщина-водитель, которая возвращалась домой в Свердловскую область.
По словам очевидцев, Toyota столкнулась с грузовым автомобилем и вылетела в сугроб. Там же отдельно лежал двигатель иномарки. При ДТП грузовая «Газель» также вылетела в кювет. Тягач с автоцистерной перегородил движение машинам.
В МВД России по Горнозаводскому городскому округу информацию о ДТП подтвердили Е1.
Напомним, 14 марта три жителя Каменска-Уральского погибли в ДТП на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Произошло лобовое столкновение между KIA и Opel. Еще два пассажира автомобилей получили тяжелые травмы и были госпитализированы.