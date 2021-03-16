Жену тоже пинали: в Екатеринбурге охранники ночного клуба избили посетителя

Причиной конфликта посетителя и охранников стало то, что молодой человек пытался разнять девушек, пишет E1 со ссылкой на пострадавшего Алексея.
По словам мужчины, девушки начали драться, а он попытался их разнять. Когда к нему подошел охранник, то Алексей оттолкнул его.
Я сказал ему, что изначально не понял, что он охранник, отходил от него, а он продолжал меня бить, рассказывает молодой человек.
Он добавил, что после этого охранники завели его в комнату, где продолжили избивать вдвоем. Кроме того, пинали и его жену.
В комнате охраны на полу следы моей крови. У меня глаз опухший, кровь из носа бежит, нога очень болит, они договорились бить по ногам, добавил Алексей.
На место инцидента была вызвана Росгвардия, а также скорая помощь. Медики привезли молодого человека в больницу. У него диагностирован перелом глазной орбиты.
Однако в клубе изданию заявили, что никакого инцидента не было и охрана не нападает просто так на посетителей. Там также утверждают, что полиция на место не приезжала.
Напомним, 15 сентября в кафе «Мята», расположенном в Екатеринбурге, был избит 47-летний мужчина. В тот день там проходило собрание мотодвижения «Черные ножки». Один из его членов является совладельцем кафе. Причиной инцидента стал личный конфликт мужчин.