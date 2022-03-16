Борцу с автохамами переехали ногу и прокатили на капоте в Екатеринбурге

Автомобилистка на тротуаре наехала на ногу борца с автохамами в Екатеринбурге. После этого девушка прокатила мужчину на капоте.

Причиной конфликта стала попытка припарковаться на тротуаре у дома на улице Декабристов, 45. В этот момент девушке преградили путь активисты «СтопХама». В итоге машина задела одного из них. На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Однако водитель их дать отказалась и попыталась скрыться. Она наехала молодому человеку на ногу. Он понял, что отступать девушка не намерена и прыгнул на капот. Так они проехали несколько кварталов. В результате на место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Медики осмотрели мужчину. Активисты надеются, что теперь женщину лишат прав. По словам пострадавшего, у него ушиб большого пальца и защемление нерва. Он планирует обратиться в ГИБДД и полицию с заявлением на розыск девушки, пишет Е1. В УГИБДД Екатеринбурга заявили, что по данному факту проводится проверка. Покатать детей в машине и помочь им заснуть решил пьяный житель Ивделя

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