Борцу с автохамами переехали ногу и прокатили на капоте в Екатеринбурге

Причиной конфликта стала попытка припарковаться на тротуаре у дома на улице Декабристов, 45. В этот момент девушке преградили путь активисты «СтопХама». В итоге машина задела одного из них.
На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Однако водитель их дать отказалась и попыталась скрыться. Она наехала молодому человеку на ногу. Он понял, что отступать девушка не намерена и прыгнул на капот. Так они проехали несколько кварталов.
В результате на место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Медики осмотрели мужчину. Активисты надеются, что теперь женщину лишат прав.
По словам пострадавшего, у него ушиб большого пальца и защемление нерва. Он планирует обратиться в ГИБДД и полицию с заявлением на розыск девушки, пишет Е1.
В УГИБДД Екатеринбурга заявили, что по данному факту проводится проверка.