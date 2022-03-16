Борцу с автохамами переехали ногу и прокатили на капоте в Екатеринбурге

Борцу с автохамами переехали ногу и прокатили на капоте в Екатеринбурге
Борцу с автохамами переехали ногу и прокатили на капоте в Екатеринбурге
Сегодня, 08:48ПроисшествияФото: Е1
Автомобилистка на тротуаре наехала на ногу борца с автохамами в Екатеринбурге. После этого девушка прокатила мужчину на капоте.

Причиной конфликта стала попытка припарковаться на тротуаре у дома на улице Декабристов, 45. В этот момент девушке преградили путь активисты «СтопХама». В итоге машина задела одного из них.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Однако водитель их дать отказалась и попыталась скрыться. Она наехала молодому человеку на ногу. Он понял, что отступать девушка не намерена и прыгнул на капот. Так они проехали несколько кварталов.

В результате на место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Медики осмотрели мужчину. Активисты надеются, что теперь женщину лишат прав.

По словам пострадавшего, у него ушиб большого пальца и защемление нерва. Он планирует обратиться в ГИБДД и полицию с заявлением на розыск девушки, пишет Е1.

В УГИБДД Екатеринбурга заявили, что по данному факту проводится проверка.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиеавтомобильЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы