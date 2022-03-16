Многодетная мать забила до смерти трехмесячного ребенка в Екатеринбурге

Сначала женщина сообщила, что мальчик подавился смесью из бутылочки, срыгнул и задохнулся. Однако, по словам источника, бабушка сообщила, что мама ударила мальчика по голове несколько раз. Она таким образом пыталась успокоить ребенка, чтобы он перестал плакать.