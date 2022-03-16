Многодетная мать забила до смерти трехмесячного ребенка в Екатеринбурге

Многодетная мать забила до смерти трехмесячного ребенка в Екатеринбурге
Многодетная мать забила до смерти трехмесячного ребенка в Екатеринбурге
Сегодня, 13:57ПроисшествияФото: 1MI
38-летняя многодетная мать задержана в Екатеринбурге. Ее обвиняют в избиении до смерти трехмесячного сына.

По данным следствия, ребенок умер 14 марта. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть. У женщины уже есть 12-летняя дочь, а в декабре она родила близнецов, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Сначала женщина сообщила, что мальчик подавился смесью из бутылочки, срыгнул и задохнулся. Однако, по словам источника, бабушка сообщила, что мама ударила мальчика по голове несколько раз. Она таким образом пыталась успокоить ребенка, чтобы он перестал плакать.

Судебно-медицинская экспертиза выявила, что ребенок скончался из-за перелома свода черепа и закрытой черепно-мозговой травмы. В результате возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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