Многодетная мать забила до смерти трехмесячного ребенка в Екатеринбурге

По данным следствия, ребенок умер 14 марта. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть. У женщины уже есть 12-летняя дочь, а в декабре она родила близнецов, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Сначала женщина сообщила, что мальчик подавился смесью из бутылочки, срыгнул и задохнулся. Однако, по словам источника, бабушка сообщила, что мама ударила мальчика по голове несколько раз. Она таким образом пыталась успокоить ребенка, чтобы он перестал плакать.
Судебно-медицинская экспертиза выявила, что ребенок скончался из-за перелома свода черепа и закрытой черепно-мозговой травмы. В результате возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.