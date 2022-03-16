«Облизывал под одеялом»: об отчиме-педофиле рассказала студентка из Екатеринбурга

«Облизывал под одеялом»: об отчиме-педофиле рассказала студентка из Екатеринбурга
«Облизывал под одеялом»: об отчиме-педофиле рассказала студентка из Екатеринбурга
Сегодня, 18:29ПроисшествияФото: 1MI

О многолетнем насилии отчимом заявила студентка из Екатеринбурга

О том, что отчим насиловал ее четыре года, рассказала 17-летняя студентка из Екатеринбурга. Заявление в полицию подала ее мама, после того, как дочь ей рассказала об этом.

Студентка пояснила сотрудникам правоохранительных органов, что много лет не рассказывала об этом своей матери. В итоге она сделала это, так как не смогла пережить психологическую травму даже после помощи специалистов.

По словам пострадавшей, насилие продолжалось четыре года. Когда ей было 10 лет, отчим часто оставался с ней один дома, так как школьница училась со второй смены. Девушка утверждает, что он периодически залезал к ней под одеяло, когда она спала, и облизывал. Кроме того, мужчина заставлял ее вставать на четвереньки и заниматься оральным сексом.

Также девушка пояснила, что отчим перестал к ней приставать, когда она была в седьмом классе, то есть в 2018 году. Сначала она решилась рассказать о преступлении старшей сестре, они обратились к психологу, но это не помогло. Тогда студентка рассказала о произошедшем своей матери, которая и написала заявление в полицию.

Отчим во всем сознался, ему предъявлено обвинение по двум уголовным статьям УК РФ. В деле насчитывается 30 эпизодов. Насильнику грозит до 20 лет лишения свободы, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, к 21 году колонии был приговорен 41-летний житель Нижнего Тагила, который заманивал к себе домой мальчиков и насиловал их. Следствию удалось доказать 14 эпизодов.

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Екатеринбург
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