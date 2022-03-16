«Пихтовые горы» будут патрулировать дружинники и полицейские Нижнего Тагила

Проблему вандализма в недавно открытом парке «Пихтовые горы» в Дзержинском районе Нижнего Тагила обсудили на выездном совещании представители администрации города и МУП «Тагилдорстрой». По словам директора унитарного предприятия Игоря Васильева, силами МУПа в настоящий момент осуществляется наблюдение за объектом в вечернее и ночное время.
Это связано с тем, что в период строительства мы фиксировали факты вандализма и воровства. Например, когда мы начали прокладывать сети освещения, за одну ночь кто-то выкопал из траншеи 300 метров кабеля.Стало ясно, что необходима охрана, передает слова руководителя МУПа пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Игорь Васильев подчеркнул, что охрана объекта ведется, в том числе, по просьбе главы города Владислава Пинаева — после установки лавочек, объектов малых форм и других элементов в парке отдыха, случаи вандализма только увеличились.
Первый замглавы Вячеслав Горячкин, с свою очередь, предложил подключить к патрулированию объекта правоохранительные органы и дружину.
В постоянном режиме муниципальные учреждения не смогут здесь держать пост охраны. Считаю, что в этом вопросе важна сознательность и внимательность жителей к тому, что происходит рядом. Призываю тагильчан проявлять гражданскую позицию, заявил вице-мэр.
Вячеслав Горячкин также попросил горожан быть бдительными и сообщать обо всех случаях вандализма на площадках парка.