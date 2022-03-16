«Пихтовые горы» будут патрулировать дружинники и полицейские Нижнего Тагила

Это связано с тем, что в период строительства мы фиксировали факты вандализма и воровства. Например, когда мы начали прокладывать сети освещения, за одну ночь кто-то выкопал из траншеи 300 метров кабеля.Стало ясно, что необходима охрана, передает слова руководителя МУПа пресс-служба администрации Нижнего Тагила.