Стало известно число суицидов в колониях Нижнего Тагила за три года

Стало известно число суицидов в колониях Нижнего Тагила за три года
Стало известно число суицидов в колониях Нижнего Тагила за три года
Сегодня, 19:13ПроисшествияФото: 1MI
Сколько арестантов покончили с собой в тагильских ИК-13, ИК-6, ИК-5, ИК-12, ЛИУ-51 за последние три года, редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В 2019 году в тагильских исправительных учреждениях суицид совершили трое заключенных, в 2020 — один, в 2021 году — двое арестантов, рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

По сравнению с общероссийской статистикой, уровень самоубийств в учреждениях ГУФСИН на одну тысячу меньше, чем на свободе, подчеркнул он.

Насильственных же смертей и убийств среди осужденных, по словам начальника пресс-службы ГУФСИН, в тагильских колониях не было.

Всего в 2019 году в ИК-13, ИК-6, ИК-5, ИК-12, ЛИУ-51 отбывали наказание 5170 заключенных, в следующем году в тагильских колониях стало на 10 заключенных меньше. В 2021 году из рядов осужденных выбыло 359 человек.

Напомним, 15 марта этого года в ИК-13, где отбывают наказание бывшие сотрудники внутренней службы, обнаружили тело 44-летнего экс-полицейского. Причиной смерти стал суицид, сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

31 октября прошлого года еще один заключенный ИК-13 попытался покончить с собой. Мужчина пробрался в цех по распиловке леса и выстрелил из гвоздезабивного пистолета. Врачи диагностировали проникающие ранения в левом и правом виске головы. В результате пострадавший остался жив, но ослеп.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
статистикаколонияГУФСИНсуицид
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы