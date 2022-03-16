Стало известно число суицидов в колониях Нижнего Тагила за три года

Сколько арестантов покончили с собой в тагильских ИК-13, ИК-6, ИК-5, ИК-12, ЛИУ-51 за последние три года, редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В 2019 году в тагильских исправительных учреждениях суицид совершили трое заключенных, в 2020 — один, в 2021 году — двое арестантов, рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. По сравнению с общероссийской статистикой, уровень самоубийств в учреждениях ГУФСИН на одну тысячу меньше, чем на свободе, подчеркнул он. Насильственных же смертей и убийств среди осужденных, по словам начальника пресс-службы ГУФСИН, в тагильских колониях не было. Всего в 2019 году в ИК-13, ИК-6, ИК-5, ИК-12, ЛИУ-51 отбывали наказание 5170 заключенных, в следующем году в тагильских колониях стало на 10 заключенных меньше. В 2021 году из рядов осужденных выбыло 359 человек. Напомним, 15 марта этого года в ИК-13, где отбывают наказание бывшие сотрудники внутренней службы, обнаружили тело 44-летнего экс-полицейского. Причиной смерти стал суицид, сообщили в пресс-службе ГУФСИН. 31 октября прошлого года еще один заключенный ИК-13 попытался покончить с собой. Мужчина пробрался в цех по распиловке леса и выстрелил из гвоздезабивного пистолета. Врачи диагностировали проникающие ранения в левом и правом виске головы. В результате пострадавший остался жив, но ослеп.

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