Таинственно пропавший почти 2 недели назад подросток в Заречном найден мертвым

Таинственно пропавший почти 2 недели назад подросток в Заречном найден мертвым
Таинственно пропавший почти 2 недели назад подросток в Заречном найден мертвым
Сегодня, 21:30ПроисшествияФото: 1MI
Тело пропавшего 17-летнего Виталия Туева найдено в Заречном. Молодой человек пропал 5 марта. Он ушел гулять с друзьями и не вернулся.

Поиски велись в круглосуточном режиме. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Признаков криминальной смерти на теле не обнаружено, пишет Е1.

По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, уголовное дело возбуждалось для тщательного и оперативного выяснения обстоятельств произошедшего.

Тело подростка передано на экспертизу для выяснения давности и причины кончины.

Всего в поисках пропавшего принимали участие 200 сотрудников полиции, поисковые отряды «Прорыв» и «Лиза Алерт». Тело нашли руководители «Прорыва».

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