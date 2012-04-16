Тагильская интернет-общественность взбудоражена смертью тагильчанки в Москве

Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 апреля, в одном из ночных клубов столицы, предположительно, в клубе, где Оксана работала аниматором. Девушка отдыхала в компании друзей, почти все из них курили заказанный кальян. Оксане и еще одному человеку стало плохо, вызванные на место происшествия медики констатировали смерть обоих молодых людей. Как сообщили медики подруге Оксаны Алине Сергиенко, причина смерти – остановка сердца. Друзья девушки предполагают, что в кальян было подсыпано сильнодействующее средство, вызвавшее эту остановку.

Сейчас многие, кто знал Оксану (а в группе «ВКонтакте», посвященной ее смерти, почти 500 участников) из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Москвы, пытаются собрать деньги. Они будут нужны, чтобы помочь родителям похоронить девушку. По сообщениям друзей, на транспортировку тела в Нижний Тагил, а именно здесь будут хоронить Оксану в среду, потрачено около 100 тысяч рублей.

Подробности загадочной смерти девушки, а также возможная ее причина не может быть установлена по причине того, что друзья не предоставляют полной информации. Также неизвестно, проводится ли доследственная проверка по факту смерти девушки.