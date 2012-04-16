Участников «Русской пробежки» в Нижнем Тагиле доставили в полицию

Маршрут пробежек всегда один – от цирка до ГДДЮТ и обратно. Какрассказал организатор пробежки Александр Захаров, вчера на обратном путиот ГДДЮТ в районе кафе-бара «Сливки» колонну ребят начала сопровождатьмашина «Шевроле Ланос». Именно водитель машины, мужчина кавказской внешности, и вызвал сотрудниковполиции, предполагают участники пробежки.

По данным Александра Захарова, в полицию поступило заявление, что группа порядка 30-40человек бежит с фашисткими флагами. Полицейские прибыли на местозавершения пробежки – к цирку. Ребята из основной колонны, почуявнеладное, ушли в другую конечную точку маршрута. Так что к циркуподбежали только отставшие от колонны 6 человек. Их-то и забрали в отделполиции № 16, где попросили написать объяснительную. После этого ребятблагополучно отпустили. Однако сегодня пару человек иззадержанных накануне снова пригласили в полицию для беседы.

В воскресенье в центре Нижнего Тагила прошел массовый крестный ход, путькоторого частично совпал с маршрутом пробежек. Молодых людей,участников несанкционированного мероприятия, доставили в отдел полиции,чтобы выяснить их мотивы и попросить откорректировать маршрут, сообщили впресс-службе нижнетагильской полиции.

Однако, как отметил Александр Захаров, полиция не впервые проявляетповышенное внимание к «Русским пробежкам». По его словам,во время пробежки 25 марта в полицию тоже поступила жалоба. Кто-топозвонил и сказал, что в центре проводят пробежку скинхеды\фашисты снемецким флагом. Но тогда все обошлось: когда полиция прибыла на место,мероприятие уже закончилось. Не найдя «фашистов» и «фашистких» флагов,стражи порядка мирно удалились.

С 22 апреля все еженедельные пробежки будут проходить с уведомлениемадминистрации города, тогда, считает Александр Захаров, поводов для задержаний у сотрудников полиции уже точноне будет.