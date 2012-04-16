В деревне Баронской под Нижним Тагилом затопило целую улицу

В результате этого прекращено прямое автомобильное сообщение с 12 населенными пунктами, в которых находится 258 жилых домов и проживает 537 человек.

Утром 15 апреля в службу МЧС поступило сообщение о том, что на реке Межевая Утка недалеко от деревни Баронская произошел затор льда. Из-за этого река вышла из русла, и вода течет на территорию деревни, преимущественно по улице Заречной. Как рассказывают в ГУ МЧС Свердловской области, сегодня в 6:30 утра уровень воды снизился на 40 сантиметров.