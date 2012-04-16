В центре Нижнего Тагила перевернулась вазовская «двойка» (ВИДЕО)

На любительском видео с места ДТП видно, что от удара «двойка»перевернулась на бок, водителя из машины пришлось доставать через окно.

Водитель и пассажир, девушка 1986 года рождения, получили травмы головы.Мужчина после оказания медпомощи отпущен домой, девушкагоспитализирована в ЦГБ №3.

В этот же день еще один автомобиль ВАЗ попал в ДТП. В 14.30 водительВАЗ-21093 возле дома 42 по ул. Победы наехал на пешехода, переходящегопроезжую часть.

Пешеход, молодой человек 1991 года рождения, с черепно-мозговой травмой,сотрясением головного мозга, ушибом позвоночника госпитализирован в ЦГБ№4.