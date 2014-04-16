Кража золотых украшений не удалась. Тагильчанина задержали за попытку

В квартире находились пять человек и, чтобы разобраться в случившемся, дознавателю и оперуполномоченному, выехавшим на место происшествия, предстояло внимательно выслушать всех присутствующих, и, прежде всего потерпевшую.

60-летняя женщина рассказала сотрудникам полиции, что вместе со своим 40-летним спутником была в гостях у знакомого, который снимает данную квартиру у ее дочери. Выходные дни прошли незаметно за употреблением алкоголя. К посиделкам присоединились еще две дамы: приятельница квартиранта и соседка по квартире. К вечеру в воскресенье пенсионерка уснула прямо в кресле. Часа через полтора, отойдя от недолгого сна, женщина к своему ужасу обнаружила отсутствие на руке браслета и цепочки на шее. Вопрос женщины об исчезновении украшений был адресован всем участникам застолья, но приятели лишь пожимали плечами. При этом 40-летний квартирант и его пассия стали собирать мусор и намеривались покинуть квартиру, объяснив это желанием пойти в магазин за «добавкой». Мужчина даже стал выворачивать карманы своей одежды, чтобы подтвердить непричастность к краже. Тогда решительно настроенная дама преградила путь, заверив, что никого не выпустит до приезда полицейских.

При тщательном осмотре квартиры сотрудники полиции обнаружили пропавший браслет: золотое украшение было спрятано под окном за батареей. В ходе разбирательства квартирант признался, что позарился на украшения и незаметно снял их со спящей женщины. До поры до времени припрятал имущество, рассчитывая, что знакомая не сразу хватится пропажи, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позже намеревался продать похищенное. Но дама оказалась на удивление внимательной и сразу подняла шум. Тогда злоумышленник попытался избавиться от улик, чтобы отвести от себя подозрения. Делая вид, что собирает мусор, мужчина незаметно протянул руку к «схрону» и выбросил украшения в окно. Но, как оказалось, не все. Позже сотрудники полиции нашли цепочку вместе с ладанкой под окнами квартиры.

По словам начальника отделения дознания ОП № 16 ММУ МВД России «Нижнетагильское» майора полиции Ларисы Долматовой, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу), ведь подозреваемый по независящим от него обстоятельствам не довел до конца свой преступный умысел. Задержанный по подозрению в совершении преступления 41-летний мужчина ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности. Последний раз отбывал наказание за совершение убийства и освободился из мест лишения свободы условно-досрочно год назад.