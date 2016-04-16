На ГГМ в Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки сбил школьницу (ВИДЕО)

За рулем Hyundai Santa Fe был 55-летний мужчина, содержание алкоголя в крови которого превысило норму. При повороте к Октябрьскому проспекту водитель не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 11-летнюю девочку, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.