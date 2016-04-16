На ГГМ в Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки сбил школьницу (ВИДЕО)
16 апреля 2016, 13:20ПроисшествияПавел Щербина
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ДТП произошло вчера в 16:00 на ул. Тагилстроевская.
Сюжеты: Нижний Тагил
За рулем Hyundai Santa Fe был 55-летний мужчина, содержание алкоголя в крови которого превысило норму. При повороте к Октябрьскому проспекту водитель не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 11-летнюю девочку, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Ребёнок был госпитализирован в Демидовскую городскую больницу с закрытым переломом голени.
По факту ДТП полиция Нижнего Тагила проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. После этого в отношении водителя будет принято процессуальное решение.
Видео: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
© Эрик Х., TagilCity.ru
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