В пригороде Нижнего Тагила мужчина зарезал собаку за то, что та гавкала

Собака принадлежала местному частному охранному предприятию (далее - ЧОП). Её привезли из города, чтобы она охраняла территорию. Но собака стащила с себя ошейник и убежала. После этого собаку подкармливали жалостливые местные жители, рассказала сотрудница ЧОП журналистам ИА «Все новости».

Так продолжалось до тех пор, пока 11 апреля нетрезвый мужчина не перерезал собаке горло. Предполагается, что жестокий поступок мужчина совершил из-за того, что его разозлил лай собаки.

По факту жестокого обращения с животными в полицию Нижнего Тагила было написано заявление. Расследованием занимается участковый.

TagilCity.ru напоминает, около двух недель назад житель посёлка Северный 9 раз выстрелил в чужого кота за то, что тот громко мяукал.