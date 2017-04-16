8-летняя девочка умерла в больнице в Ревде: начата доследственная проверка

Как пишет портал Ура.ру, установлено, что до этого скончавшаяся температурила. Родители вызывали участкового педиатра, которая рекомендовала лечиться дома. Однако вечером девочке стало плохо, у нее поднялась высокая температура, ее госпитализировали.