8-летняя девочка умерла в больнице в Ревде: начата доследственная проверка
16 апреля 2017, 09:00Происшествия
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В Ревде в реанимации скончалась 8-летняя девочка. В медучреждение ребенка привезли на скорой помощи. Пациентка умерла через несколько часов после поступления.
Как пишет портал Ура.ру, установлено, что до этого скончавшаяся температурила. Родители вызывали участкового педиатра, которая рекомендовала лечиться дома. Однако вечером девочке стало плохо, у нее поднялась высокая температура, ее госпитализировали.
Правоохранители уже начали проверку по данному факту. Будут установлены все обстоятельства инцидента, проверено качество оказанной медпомощи. По предварительной версии, ребенок умер от пневмонии.
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