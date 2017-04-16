Авария с участием сотрудника ГУ ФСИН произошла под Камышловом (ФОТО)

Как пишет Е1, за рулем легкового автомобиля находился сотрудник ГУ ФСИН в форме. По словам очевидцев, он был сильно пьян. С ним в машине ехали люди, они после ДТП быстро ретировались. Водитель грузовика и его пассажир не пострадали, чтобы поднять машину потребовался кран.

В пресс-службе ГУ ФСИН подтвердили, что за рулем находился их сотрудник. Однако пока они не могут утверждать, был ли он пьян и кто виноват в ДТП, этим займется ГИБДД. Однако если показания очевидцев подтвердятся, сотрудник ГУ ФСИН будет уволен.