Авария с участием сотрудника ГУ ФСИН произошла под Камышловом (ФОТО)
16 апреля 2017, 11:00Происшествия
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На трассе недалеко от Камышлова легковой автомобиль врезался в грузовик и перевернулся. За рулем был сотрудник ГУ ФСИН.
Как пишет Е1, за рулем легкового автомобиля находился сотрудник ГУ ФСИН в форме. По словам очевидцев, он был сильно пьян. С ним в машине ехали люди, они после ДТП быстро ретировались. Водитель грузовика и его пассажир не пострадали, чтобы поднять машину потребовался кран.
На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, которые составили протокол.
В пресс-службе ГУ ФСИН подтвердили, что за рулем находился их сотрудник. Однако пока они не могут утверждать, был ли он пьян и кто виноват в ДТП, этим займется ГИБДД. Однако если показания очевидцев подтвердятся, сотрудник ГУ ФСИН будет уволен.
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Фото: Е1
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