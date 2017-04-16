Автомобиль с пьяным водителем в салоне сгорел на улице Космонавтов в Екатеринбурге (ФОТО)

Как пишет Е1, пожар из окна своей квартиры заметил местный житель. Он выбежал из дома и увидел, что в салоне спит мужчина. Молодой человек разбил окно машины и вытащил потерпевшего. Как сообщает свидетель, водитель спал, и от него сильно пахло алкоголем.