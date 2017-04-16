Автомобиль с пьяным водителем в салоне сгорел на улице Космонавтов в Екатеринбурге (ФОТО)
16 апреля 2017, 10:00Происшествия
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В Екатеринбурге на ул. Космонавтов сгорел автомобиль. В момент возгорания в салоне находился пьяный водитель.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, пожар из окна своей квартиры заметил местный житель. Он выбежал из дома и увидел, что в салоне спит мужчина. Молодой человек разбил окно машины и вытащил потерпевшего. Как сообщает свидетель, водитель спал, и от него сильно пахло алкоголем.
Другие очевидцы сообщили, что сгоревшую «восьмерку» видели во дворе впервые, а до возгорания автомобилист долгое время газовал на одном месте. Потерпевший госпитализирован.
Напомним, в пятницу в Екатеринбурге на ул. Космонавтов уже было зафиксировано возгорание машины, в салоне также находился мужчина.
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Фото: Е1
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