До 20 лет тюрьмы грозит похитителям церковного колокола из храма в Свердловской области: дело передано в суд

Установлено, что хищение совершили двое молодых мужчин – 25 и 19 лет. Инцидент произошел в августе минувшего года. Как пишет ZNAK , злоумышленники воспользовались моментом, когда в церкви проходила замена колоколов. Старый колокол опустили на землю и планировали вывезти, но не успели – 180 килограммовую конструкцию из сплава цветных металлов похитили.

Добычу мужчины сдали в скупку и получили за нее 18 тыс. руб. Также установлено, что один из обвиняемых совершил еще ряд краж предметов из металла. Например, он похитил и сдал в скупку ограду с кладбища и тракторный прицеп для перевозки молока.