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До 20 лет тюрьмы грозит похитителям церковного колокола из храма в Свердловской области: дело передано в суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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До 20 лет тюрьмы грозит похитителям церковного колокола из храма в Свердловской области: дело передано в суд

16 апреля 2017, 09:15Происшествия
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