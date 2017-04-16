До 20 лет тюрьмы грозит похитителям церковного колокола из храма в Свердловской области: дело передано в суд
16 апреля 2017, 09:15Происшествия
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Следователи Свердловской области передали в суд дело о краже церковного колокола из храма Иоанна Предтечи в Режевском районе.
Установлено, что хищение совершили двое молодых мужчин – 25 и 19 лет. Инцидент произошел в августе минувшего года. Как пишет ZNAK, злоумышленники воспользовались моментом, когда в церкви проходила замена колоколов. Старый колокол опустили на землю и планировали вывезти, но не успели – 180 килограммовую конструкцию из сплава цветных металлов похитили.
Добычу мужчины сдали в скупку и получили за нее 18 тыс. руб. Также установлено, что один из обвиняемых совершил еще ряд краж предметов из металла. Например, он похитил и сдал в скупку ограду с кладбища и тракторный прицеп для перевозки молока.
Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.
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