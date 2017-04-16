ДТП с тремя пострадавшими произошло на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
16 апреля 2017, 09:40Происшествия
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15 апреля в дневное время на трассе под Екатеринбургом произошло ДТП – столкнулись «УАЗ» и «Киа Рио».
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, автомашины ехали в попутном направлении. Владелец иномарки нарушил дистанцию и врезался в «УАЗ». Иномарка улетела в ограждение, отечественный автомобиль перевернулся.
Водитель «УАЗ» и два его пассажира доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Водителя «Киа Рио» отправили на медосвидетельствование, мужчина, предположительно, был пьян – он невнятно изъяснялся. Травм у него не обнаружено.
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Фото: Е1
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