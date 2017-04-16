ДТП с тремя пострадавшими произошло на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)

Как пишет Е1, автомашины ехали в попутном направлении. Владелец иномарки нарушил дистанцию и врезался в «УАЗ». Иномарка улетела в ограждение, отечественный автомобиль перевернулся.

Водитель «УАЗ» и два его пассажира доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Водителя «Киа Рио» отправили на медосвидетельствование, мужчина, предположительно, был пьян – он невнятно изъяснялся. Травм у него не обнаружено.