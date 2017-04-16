Молодой человек из Кировграда покупал в интернете наркотики и угощал ими друга
16 апреля 2017, 13:05Происшествия
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В Кировграде задержан местный житель, который угощал своего друга наркотиками.
Как пишет Е1, оба молодых человека уже задерживались ранее в подъезде жилого дома в Верхнем Тагиле. Тогда молодые люди были пьяны, а экспертиза показала, что в крови у них обнаружены следы наркотического вещества.
Сейчас на первого задержанного заведено два уголовных дела. При задержании у него нашли в кармане пакетик с наркотиками массой 2,23 грамма. Сам молодой человек пояснил, что это синтетическая смесь, которую он покупал в интернете для себя и для друга.
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