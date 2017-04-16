Молодой человек из Кировграда покупал в интернете наркотики и угощал ими друга

Как пишет Е1 , оба молодых человека уже задерживались ранее в подъезде жилого дома в Верхнем Тагиле. Тогда молодые люди были пьяны, а экспертиза показала, что в крови у них обнаружены следы наркотического вещества.

Сейчас на первого задержанного заведено два уголовных дела. При задержании у него нашли в кармане пакетик с наркотиками массой 2,23 грамма. Сам молодой человек пояснил, что это синтетическая смесь, которую он покупал в интернете для себя и для друга.