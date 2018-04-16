Два автомобиля столкнулись на перекрестке на Старателе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
16 апреля, 15:35Происшествия
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16 апреля на перекрестке Свердловского шоссе и улицы Гагарина на Старателе в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух машин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла на перекрестке возле остановки «Старатель». Автомобиль Daewoo ехал со стороны города и совершал поворот налево на улицу Гагарина. В это время по Свердловскому шоссе прямо двигался ВАЗ-2110. Водитель первой машины не уступил дорогу.
Избежать столкновения не удалось - «десятка» повредила крыло Daewoo и улетела в кювет. Подробности происшествия поступят позже.
Видео: ВК «Сети Тагила»
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