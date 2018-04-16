Два автомобиля столкнулись на перекрестке на Старателе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке возле остановки «Старатель». Автомобиль Daewoo ехал со стороны города и совершал поворот налево на улицу Гагарина. В это время по Свердловскому шоссе прямо двигался ВАЗ-2110. Водитель первой машины не уступил дорогу.