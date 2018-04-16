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Прохожий сообщил о бомбе в стоящей у Центрального стадиона в Екатеринбурге BMW (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прохожий сообщил о бомбе в стоящей у Центрального стадиона в Екатеринбурге BMW (ФОТО)

16 апреля, 12:35Происшествия
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