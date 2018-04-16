Взрыв прогремел в пятиэтажке на Химмаше в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Хозяйки квартиры не было дома в момент взрыва. Она рассказала, что 15 апреля ее сожитель установил в квартире новую газовую плиту. Установку провели самостоятельно без помощи газовщиков.

Также в доме в начале апреля проходила проверка газового оборудования. Однако жильцы пожаловались, что проверка была формальной.

Фото: E.1

В результате взрыва возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, МЧС, скорая помощь и полиция. Из подъезда эвакуировали 7 человек, огонь потушили за 40 минут.

«Екатеринбурггаз» сообщает, что дом газифицирован, но жалоб от жильцов на запах газа не было. Проводится проверка здания, передает E.1.

Видео: E.1