Взрыв прогремел в пятиэтажке на Химмаше в Екатеринбурге (ВИДЕО)
16 апреля, 15:05Происшествия
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16 апреля в пятиэтажном доме на ул. Бородина, 4 в Екатеринбурге на последнем этаже произошел взрыв. Пострадавших нет.
Сюжеты: Екатеринбург
Хозяйки квартиры не было дома в момент взрыва. Она рассказала, что 15 апреля ее сожитель установил в квартире новую газовую плиту. Установку провели самостоятельно без помощи газовщиков.
Также в доме в начале апреля проходила проверка газового оборудования. Однако жильцы пожаловались, что проверка была формальной.
Фото: E.1
В результате взрыва возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, МЧС, скорая помощь и полиция. Из подъезда эвакуировали 7 человек, огонь потушили за 40 минут.
«Екатеринбурггаз» сообщает, что дом газифицирован, но жалоб от жильцов на запах газа не было. Проводится проверка здания, передает E.1.
Видео: E.1
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