Журналист Максим Бородин из Екатеринбурга 15 апреля скончался в реанимации
16 апреля, 09:30Происшествия
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Утром 15 апреля скончался журналист Максим Бородин, который 12 апреля поступил в реанимацию после падения из окна жилого дома.
Сюжеты: Екатеринбург
Смерть наступила утром в 9:30 в реанимационном отделении больницы №23, рассказали в агентстве «Новый день», где работал журналист.
Екатеринбуржец до момента смерти находился в тяжелом состоянии, он скончался, не приходя в сознание.
Напомним, в четверг молодого человека, лежащим на земле, нашли соседи. Похороны состоятся 18 апреля в столице Урала.
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