Журналист Максим Бородин из Екатеринбурга 15 апреля скончался в реанимации

Смерть наступила утром в 9:30 в реанимационном отделении больницы №23, рассказали в агентстве «Новый день», где работал журналист.

Екатеринбуржец до момента смерти находился в тяжелом состоянии, он скончался, не приходя в сознание.

Напомним, в четверг молодого человека, лежащим на земле, нашли соседи. Похороны состоятся 18 апреля в столице Урала.