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Журналист Максим Бородин из Екатеринбурга 15 апреля скончался в реанимации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Журналист Максим Бородин из Екатеринбурга 15 апреля скончался в реанимации

16 апреля, 09:30Происшествия
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