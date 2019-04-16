17-летняя девушка пропала вечером 15 апреля в Екатеринбурге
Сегодня, 13:39ПроисшествияФото: Личная страница пропавшей
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17-летняя Етар Керимова пропала вечером 15 апреля в районе торгово-развлекательного центра «Марс» в Екатеринбурге. Поиски девушки ведут полицейские отдела №13 столицы Урала и родственники пропавшей.
Сюжеты: Эксклюзив, Екатеринбург
Етар Керимова в 20 часов села в автобус № 083, который едет в сторону её дома в микрорайоне Уктус. После этого девушка не выходила на связь, её телефон отключён.
Пропавшая была одета в чёрную кожаную куртку с рисунком в виде роз, тёмно-синие джинсы, серые кроссовки. С собой у нее был чёрный рюкзак.
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Всех, кто владеет какой-либо информацией о девушке, просят обратиться в отдел полиции №13 Екатеринбурга или по телефонам (343)356-42-13, (343)258-02-02.
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