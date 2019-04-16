17-летняя девушка пропала вечером 15 апреля в Екатеринбурге

Етар Керимова в 20 часов села в автобус № 083, который едет в сторону её дома в микрорайоне Уктус. После этого девушка не выходила на связь, её телефон отключён.

Пропавшая была одета в чёрную кожаную куртку с рисунком в виде роз, тёмно-синие джинсы, серые кроссовки. С собой у нее был чёрный рюкзак.