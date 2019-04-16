Дворы 11 домов оказались затоплены в Ирбите из-за паводка
Вчера, 20:08ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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Из-за паводка в Ирбите затопленными оказались 11 придомовых территорий. В домах, оказавшихся в зоне затопления, проживают 29 человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
В городе объявлен режим повышенной готовности из-за подъема воды в реке Ница. Спасатели сообщают, что за сутки уровень воды поднялся на 20 сантиметров. Ожидается, что уровень воды будет подниматься в ближайшие дни.
Также подтоплены съезды с автомобильного моста через реку Ирбит, который соединяет городские улицы.
Специалисты МЧС напомнили горожанам, как вести себя в экстренной ситуации. Кроме того, спасатели организовали подворные обходы.
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