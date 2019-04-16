Дворы 11 домов оказались затоплены в Ирбите из-за паводка

В городе объявлен режим повышенной готовности из-за подъема воды в реке Ница. Спасатели сообщают, что за сутки уровень воды поднялся на 20 сантиметров. Ожидается, что уровень воды будет подниматься в ближайшие дни.

Также подтоплены съезды с автомобильного моста через реку Ирбит, который соединяет городские улицы.