Экс-директор энергокомпаний из Екатеринбурга получил 7 лет колонии за долги

По версии следствия, подсудимый взымал плату за электроэнергию с жителей посёлка Шабровский и нескольких садовых товариществ. При этом деньги поступали на счета подконтрольного Фролову ООО «Региональные электрические системы», однако до непосредственного поставщика АО «Екатеринбургэнергосбыт» они так и не доходили, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Будучи руководителем ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания», ООО «Региональные электрические системы», ООО «Свердкомсеть» и ООО «Свердэнергокомплекс» с 2011 по 2015 годы, подсудимый «заработал» 195 млн. Помимо этого, Фролов был фактическим руководителем ОАО «Карат», осуществляющим производственную деятельность на территории посёлка Шабровский, которое также не платило за электроэнергию.

С 2015 по 2017 подсудимый по такой же схеме вывел через ООО «Малая генерация» в Первоуральске почти 60 млн. рублей, которые так и не дошли до поставщика услуг – компании ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».