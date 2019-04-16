Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили, продолжается проливка конструкций, передаёт французская газета Figaro.
Пожарные сообщили, что будут следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции собора, чтобы горение не возобновилось.
Напомним, масштабный пожар в Нотр-дам-де-Пари начался вечером в понедельник, 15 апреля. В результате ЧП обрушился шпиль собора, обрушение фасада и двух башен пожарные службы смогли предотвратить.
По мнению специалистов, пожар произошёл из-за нарушений при реставрационных работах. Отмечается, что здание было окружено строительными лесами. На борьбу с возгоранием были направлены почти 500 пожарных.
К месту пожара прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп. Глава государства назвал пожар «ужасной драмой» и заверил, что наследие французов будет восстановлено. Однако, по предварительным подсчётам, на это может уйти до 10 лет.