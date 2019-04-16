Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1552716870 0 26 3090 1764 600x0 80 0 0 1b71bccbf9f14551a24b4f393b665031

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Сегодня, 08:28ПроисшествияФото: РИА Новости / Доминик Бутен
Читайте
также
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки