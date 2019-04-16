Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Пожарные сообщили, что будут следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции собора, чтобы горение не возобновилось.

Напомним, масштабный пожар в Нотр-дам-де-Пари начался вечером в понедельник, 15 апреля. В результате ЧП обрушился шпиль собора, обрушение фасада и двух башен пожарные службы смогли предотвратить.

По мнению специалистов, пожар произошёл из-за нарушений при реставрационных работах. Отмечается, что здание было окружено строительными лесами. На борьбу с возгоранием были направлены почти 500 пожарных.