В Екатеринбурге бывшего кондитера задержали с партией гашиша

Задержанный аргументировал незаконную деятельность тем, что после увольнения с предыдущего места работы не смог никуда устроится. Ранее екатеринбуржец работал поваром-кондитером в кафе.

Молодой человек признал свою вину и сообщил, что торговлей гашишем занимается с осени 2018 года. Товар задержанный приобретал через интернет, затем делал «закладки». Екатеринбуржец не только распространял, но и употреблял наркотики.