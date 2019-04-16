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В Екатеринбурге бывшего кондитера задержали с партией гашиша
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге бывшего кондитера задержали с партией гашиша

Сегодня, 18:47ПроисшествияФото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу
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