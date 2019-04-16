В Екатеринбурге бывшего кондитера задержали с партией гашиша
Сегодня, 18:47ПроисшествияФото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу
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В Екатеринбурге 12 апреля по подозрению в торговле наркотиками был задержан 24-летний молодой человек. В ходе осмотра при нем обнаружили 40 граммов гашиша, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
Задержанный аргументировал незаконную деятельность тем, что после увольнения с предыдущего места работы не смог никуда устроится. Ранее екатеринбуржец работал поваром-кондитером в кафе.
Молодой человек признал свою вину и сообщил, что торговлей гашишем занимается с осени 2018 года. Товар задержанный приобретал через интернет, затем делал «закладки». Екатеринбуржец не только распространял, но и употреблял наркотики.
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В отношении задержанного заведено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Екатеринбуржцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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