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В Екатеринбурге две мошенницы похитили у банка 18 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге две мошенницы похитили у банка 18 млн рублей

Сегодня, 18:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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