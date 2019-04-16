В Екатеринбурге две мошенницы похитили у банка 18 млн рублей
Сегодня, 18:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Две екатеринбурженки, имеющие юридическое образование, подделали документы и взяли в кредит 18 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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По версии следствия, в 2014 году женщины вступили в сговор с целью хищения денежных средств банка. Они подделали документы о платежеспособности потенциального клиента, после чего им была одобрена ипотека в размере 18 млн рублей. Таким образом, обналичив деньги, женщины совершили хищение.
Необходимо отметить, что 34-летняя злоумышленница в январе 2019 была осуждена на 10 лет и 6 месяцев за похищение человека и вымогательство имущества. Вторая 40-летняя обвиняемая получила 2 года 9 месяцев колонии за подделку документов и покушение на мошенничество.
В настоящий момент результаты расследования о хищении 18 млн рублей у банка переданы в суд.
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