В Екатеринбурге две мошенницы похитили у банка 18 млн рублей

По версии следствия, в 2014 году женщины вступили в сговор с целью хищения денежных средств банка. Они подделали документы о платежеспособности потенциального клиента, после чего им была одобрена ипотека в размере 18 млн рублей. Таким образом, обналичив деньги, женщины совершили хищение.

Необходимо отметить, что 34-летняя злоумышленница в январе 2019 была осуждена на 10 лет и 6 месяцев за похищение человека и вымогательство имущества. Вторая 40-летняя обвиняемая получила 2 года 9 месяцев колонии за подделку документов и покушение на мошенничество.