В убийстве жителя тагильского общежития подозревают бывшего боксёра

По словам источника TagilCity.ru, вторая жертва убийцы не выпивала с мужчинами. Ей стала соседка погибшего — женщина зашла к нему с бытовой просьбой. Преступник ударил её несколько раз ножом и сбежал. Полицию вызвали соседи, предполагаемого убийцу поймали по горячим следам. Женщина находится в реанимации ЦГБ № 1 Нижнего Тагила в крайне тяжёлом состоянии, добавил собеседник TagilCity.ru.

Знакомые подозреваемого Юрия Л. считают, что парень не виновен и его подставили. В тот день он был в гостях у своего брата, который проживает в этом же общежитии.

Он никогда не привлекался, даже задержан полицией не был. Парень — боксер-любитель, он бы и без ножа со всеми справился, а нож нашли у него в куртке в кармане. Нож не его, а хозяина, который был убит,рассказала TagilCity.ru знакомая подозреваемого.

Предполагаемый преступник говорит, что ничего не помнит, так как был сильно пьян. Единственная свидетельница произошедшего — пострадавшая соседка. Силовики не сомневаются в причастности мужчины к преступлению, говорит источник агентства.

Upd: Как сообщила и.о. руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области Наталья Попова, тело убитого 1951 года рождения было обнаружено утром 14 апреля.

В ходе следственных мероприятий установлено, что ранее потерпевший и подозреваемый знакомы не были. Подозреваемый приехал в общежитие по проспекту Дзержинского к своему родственнику. Потом подозреваемый вместе со своей знакомой пришёл в гости в жилище потерпевшего и стал распивать с ним спиртное. В ходе распития спиртного между подозреваемым и потерпевшим произошёл бытовой конфликт, на почве этой ссоры и было совершено убийство,рассказали в СК.