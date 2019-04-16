Жителя Екатеринбурга осудили на 11 лет за коробку наркотиков
Сегодня, 11:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
34-летнего Романа Паскалова из Екатеринбурга осудили на 11 лет и 1 месяц за покушение на незаконный сбыт коробки наркотиков. Уралец свою вину не признаёт, сообщает прокуратура Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что в мае 2017 года Паскалов купил коробку с наркотиками в Екатеринбурге и нашёл покупателя на особый товар в Тюменской области. Доставить посылку уралец попросил знакомого водителя ГАЗели, у которого намечалась поездка в попутном направлении. По информации ведомства, перевозчик не знал, что в коробке из-под сабвуфера находятся наркотики.
Полицейские задержали Паскалова в момент передачи посылки водителю. Приговор законную силу не вступил.
Продавец, у которого екатеринбуржец приобрёл наркотики с целью дальнейшего сбыта, пока не установлен. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей