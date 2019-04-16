Жителя Екатеринбурга осудили на 11 лет за коробку наркотиков

Установлено, что в мае 2017 года Паскалов купил коробку с наркотиками в Екатеринбурге и нашёл покупателя на особый товар в Тюменской области. Доставить посылку уралец попросил знакомого водителя ГАЗели, у которого намечалась поездка в попутном направлении. По информации ведомства, перевозчик не знал, что в коробке из-под сабвуфера находятся наркотики.